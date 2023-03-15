Нестерова (Нестерова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Нестерова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нестеров Евстафий

Мать: Нестерова Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дегтярь Александра

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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