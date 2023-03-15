Нестерова Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Фёкла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина Прасковья

Отец ребёнка: Нестеров Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Мария

Отец ребёнка: Нестеров Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малкин Матрёна

Отец ребёнка: Нестеров Евстафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Танюхина Анна

Отец ребёнка: Танюхин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордова Арина (Ирина)

Отец ребёнка: Танюхин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танюхин Павел

Смерть
Неизвестно
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