Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: Анкудинов Василий Анкудинович
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года Верхнетуринского казенного завода Василия Анкудинова сын Ефтифей 48 лет по последней ревизии 30лет ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Анкудинов Андрей Евстафьевич
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Анкудинова Ольга Евстафиевна
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Васильева дочь Ольга 21 год
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Анкудинов Александр Евстафьевич
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Марфа Евстафиевна
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Васильева дочь Марфа 15 лет
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Анкудинов Макар Евстафиевич
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Макар 9 3/12 лет ГАСО... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Анкудинов Василий Евстафиевич
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСОФ.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Евстафия Васильева другой сын В... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1823
Сын: Анкудинов Гавриил Евстафьевич
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Гаврило 6 лет ГАСОФ.17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Анкудинов Лаврентий евстафьевич
Мать ребёнка: Анкудинова Ульяна Афанасьевна
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Лаврентий 2 лет ГАСО Ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850