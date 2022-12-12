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Анкудинов Александр Евстафьевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Мать: Анкудинова Ульяна Афанасьевна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Анкудинова Анна Александровна

Мать ребёнка: Анкудинова Катерина Кузьминична

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Анна... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Анкудинов Василий Александрович

Мать ребёнка: Анкудинова Катерина Кузьминична

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева сын Васил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анкудинова Устинья Александровна

Мать ребёнка: Анкудинова Катерина Кузьминична

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Усти... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Катерина Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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