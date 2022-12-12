Анкудинов Александр Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1816
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Анкудинова Анна Александровна
Мать ребёнка: Анкудинова Катерина Кузьминична
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Анна... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Анкудинов Василий Александрович
Мать ребёнка: Анкудинова Катерина Кузьминична
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева сын Васил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анкудинова Устинья Александровна
Мать ребёнка: Анкудинова Катерина Кузьминична
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Усти... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно