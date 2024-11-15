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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
• Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1945Верхнетуринской (Тура), зав.при р. Туре.1001090026352803Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Ярмарок 3. Заводов: чугунноплавильный 1, чугуннолитейный 1. Фабрик: кузнечная 1, слесарная 1 Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
282. Верхне-Туринский завод, село заводское бывшее государственное, при реке Туре, дворов 936, жителей 6216, волостное правление (уездный город в 93 верстах), церковь пра Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) з. Верхне-Туринский, при р. Туре. Завод чугуноплавильный и сталелитейный; принадлежит к Гороблагодатскому горному округу; основан казною в 1737 году; несколько раз пер Показать все Верхне-Туринское общество124030863253Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские90—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
91781Верхняя Турагород58°22'с.ш.59°49'в.д.O-40-060
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65734000001г Верхняя Турагород