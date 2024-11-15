город Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Тура

Верхняя Тура, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Свердловской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1945Верхнетуринской (Тура), зав.при р. Туре.1001090026352803Церковь православная 1. Часовня православная 1. Волостное правление. Училище. Ярмарок 3. Заводов: чугунноплавильный 1, чугуннолитейный 1. Фабрик: кузнечная 1, слесарная 1 Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Туринская волость
282. Верхне-Туринский завод, село заводское бывшее государственное, при реке Туре, дворов 936, жителей 6216, волостное правление (уездный город в 93 верстах), церковь пра Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Верхне-Туринская волость
1) з. Верхне-Туринский, при р. Туре. Завод чугуноплавильный и сталелитейный; принадлежит к Гороблагодатскому горному округу; основан казною в 1737 году; несколько раз пер Показать все Верхне-Туринское общество124030863253Бывшие горнозаводские мастеровыеПравославныеРусские90

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, город областного подчинения Кушва
91781Верхняя Турагород58°22'с.ш.59°49'в.д.O-40-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Верхняя Тура
65734000001г Верхняя Турагород

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