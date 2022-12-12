Анкудинова Катерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Катерина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева жена Кате... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Анкудинова Анна Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Евстафьевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Анна... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Анкудинов Василий Александрович

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Евстафьевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева сын Васил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Анкудинова Устинья Александровна

Отец ребёнка: Анкудинов Александр Евстафьевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Усти... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Александр Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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