Анкудинова Катерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева жена Кате... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Анкудинова Анна Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Анна... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Анкудинов Василий Александрович
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева сын Васил... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Анкудинова Устинья Александровна
Отец ребёнка: Анкудинов Александр Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Александра Евтефеева дочь Усти... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно