Анкудинова Ульяна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Ульяна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Васильева жена Ульяна 50 лет ГАСО Ф.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Анкудинов Андрей Евстафьевич

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Анкудинова Ольга Евстафиевна

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Васильева дочь Ольга 21 год
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Анкудинов Александр Евстафьевич

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Марфа Евстафиевна

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Васильева дочь Марфа 15 лет
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Анкудинов Василий Евстафиевич

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСОФ.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Евстафия Васильева другой сын В... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Анкудинов Макар Евстафиевич

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Макар 9 3/12 лет ГАСО... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1823

Сын: Анкудинов Гавриил Евстафьевич

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Гаврило 6 лет ГАСОФ.17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Анкудинов Лаврентий евстафьевич

Отец ребёнка: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Лаврентий 2 лет ГАСО Ф... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Смерть
Неизвестно
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