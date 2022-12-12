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Анкудинов Андрей Евстафьевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Мать: Анкудинова Ульяна Афанасьевна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Александр 18 лет ГАСО ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Анкудинова Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Анкудинова Прасковья Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафиева дочь Пелагия... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Анкудинова Авдотья Андреевна

Мать ребёнка: Анкудинова Прасковья Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафиева дочь Авдотья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Анкудинов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Анкудинова Прасковья Ивановна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафьева сын Василей ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Анкудинов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафьева сын 1 5/1... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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