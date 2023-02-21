Анкудинова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Андрея Ефтефьева жена Парасковья 22 лет ГАСО... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Анкудинова Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Анкудинов Андрей Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафиева дочь Пелагия... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Анкудинова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Анкудинов Андрей Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафиева дочь Авдотья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Анкудинов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Анкудинов Андрей Евстафьевич
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафьева сын Василей ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно