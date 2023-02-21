Анкудинова Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинова Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Андрея Ефтефьева жена Парасковья 22 лет ГАСО... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Анкудинова Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Анкудинов Андрей Евстафьевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафиева дочь Пелагия... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Анкудинова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Анкудинов Андрей Евстафьевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафиева дочь Авдотья... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Анкудинов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Анкудинов Андрей Евстафьевич

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Андрея Евстафьева сын Василей ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Андрей Евстафьевич

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