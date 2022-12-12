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Анкудинов Гавриил Евстафьевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

08.04.1823

Дата смерти

После 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1823

Отец: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Мать: Анкудинова Ульяна Афанасьевна

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Гаврило 6 лет ГАСОФ.17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Анкудинов Захар Гавриилович

Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна

ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврилов сын Захар 3 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Анкудинов Алексей Гаврилович

Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Константин Гавриилович

Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Гаврииловна

Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Федора Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анкудинов Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна

Смерть
После 1902
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