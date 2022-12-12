Анкудинов Гавриил Евстафьевич
Место рождения
Дата рождения08.04.1823
Дата смертиПосле 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
08.04.1823
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ефтифея Анкудинова сын Гаврило 6 лет ГАСОФ.17... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Анкудинов Захар Гавриилович
Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Гаврилов сын Захар 3 лет.
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Анкудинов Алексей Гаврилович
Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анкудинов Константин Гавриилович
Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Гаврииловна
Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анкудинов Иван Гаврилович
Мать ребёнка: Анкудинова Федора Федоровна
Смерть
После 1902