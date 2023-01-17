Анкудинов Василий Анкудинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: Анкудинов Анкудин
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Непременные работники 35. Василей Анкудинов А... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года Верхнетуринского казенного завода Василия Анкудинова сын Ефтифей 48 лет по последней ревизии 30лет ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Анкудинов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василия Анкудинова второй сын Дмитрей 41год; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Анкудинов Иван Васильевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василья Анкудинова третий сын Иван 39 лет; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Анкудинов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василья Анкудинова четвертый сын Григорей умер... Показать все
Смерть
1830