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Анкудинов Василий Анкудинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Анкудинов Анкудин

Мать: не указана

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Непременные работники 35. Василей Анкудинов А... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Анкудинов Евстафий (Евтифий) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года Верхнетуринского казенного завода Василия Анкудинова сын Ефтифей 48 лет по последней ревизии 30лет ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизс... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Анкудинов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василия Анкудинова второй сын Дмитрей 41год; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Анкудинов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василья Анкудинова третий сын Иван 39 лет; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Анкудинов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василья Анкудинова четвертый сын Григорей умер... Показать все
Смерть
1830
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