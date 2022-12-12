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Анкудинов Иван Васильевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Анкудинов Василий Анкудинович

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василья Анкудинова третий сын Иван 39 лет; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Анкудинов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Анкудинова Степанида Никитична

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Анкудинова сын Лаврентий 10 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Анкудинова Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: Анкудинова Степанида Никитична

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева дочь Авдотья 6 лет.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Степанида Никитична

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева жена Степанида 42 лет ГАСО Ф.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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