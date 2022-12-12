Анкудинов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Около 1794
Отец: Анкудинов Василий Анкудинович
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василья Анкудинова третий сын Иван 39 лет; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Анкудинов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Анкудинова Степанида Никитична
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Анкудинова сын Лаврентий 10 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Анкудинова Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: Анкудинова Степанида Никитична
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева дочь Авдотья 6 лет.
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Ивана Васильева жена Степанида 42 лет ГАСО Ф.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно