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Анкудинов Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Анкудинов Василий Анкудинович

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василия Анкудинова второй сын Дмитрей 41год; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Анкудинов Родион Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Родион 17 лет; ГАСОФ.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Анкудинов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Василей 15 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Анкудинов Архип Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Архип 10 лет ГАСО Ф.1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Анкудинов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Федор 2 лет ГАСО Ф.17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Матрена Васильевна

Смерть
Неизвестно
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