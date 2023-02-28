Анкудинов Дмитрий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Анкудинов Василий Анкудинович
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Василия Анкудинова второй сын Дмитрей 41год; п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Анкудинов Родион Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Родион 17 лет; ГАСОФ.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Анкудинов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Василей 15 лет ГАСО Ф... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Анкудинов Архип Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Архип 10 лет ГАСО Ф.1... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Анкудинов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Федор 2 лет ГАСО Ф.17... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно