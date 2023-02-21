Анкудинова Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнкудинова Матрена Васильевна

Анкудинова Матрена Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Васильева жена Матрена 39 лет ГАСО Ф.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анкудинов Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close