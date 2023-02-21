Анкудинова Матрена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Васильева жена Матрена 39 лет ГАСО Ф.... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно