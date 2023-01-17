Анкудинов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Анкудинов Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Василей 15 лет ГАСО Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно