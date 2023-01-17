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Анкудинов Василий Дмитриевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Анкудинов Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Василей 15 лет ГАСО Ф... Показать все
Смерть
Неизвестно
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