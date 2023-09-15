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Анкудинов Федор Дмитриевич

Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: Анкудинов Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Федор 2 лет ГАСО Ф.17... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Анкудинов Алексей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Федора сын Алексей 1 1/2 /12 ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Катерина Петровна

Смерть
Неизвестно
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