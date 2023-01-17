Анкудинов Родион Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1816
Отец: Анкудинов Дмитрий Васильевич
Мать: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Родион 17 лет; ГАСОФ.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Анкудинов Яков Родионович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Родионов сын Яков 1 1/2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно