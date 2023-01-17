Анкудинов Родион Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Родион Дмитриевич

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Место рождения

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Анкудинов Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Дмитрея Анкудинова сын Родион 17 лет; ГАСОФ.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Анкудинов Яков Родионович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Тура, Верхняя Тура, Свердловская область
ГАСО Ф.179 оп.1 д.168 л.22об-25 Ревизская сказка 1850 года Мая 1го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Гороблагодатского округа Верхнетуринского казенного завода. Родионов сын Яков 1 1/2
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анкудинова Домна Ивоиловна

Смерть
Неизвестно
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