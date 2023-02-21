Анкудинов Анкудин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: Анкудинов (черноголов) Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Анкудинов Василий Анкудинович
Мать ребёнка: не указана
ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Непременные работники 35. Василей Анкудинов А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Смерть
Неизвестно