Анкудинов Анкудин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анкудинов Анкудин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

После 1696 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Анкудинов (черноголов) Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Анкудинов Василий Анкудинович

Мать ребёнка: не указана

ГАСО Ф.24 оп.23 д.6149 л.298об-299 Ревизская сказка 1834 года генваря 1-го дня Пермской губернии Верхотурского уезда Верхнетуринского Казенного завода. Непременные работники 35. Василей Анкудинов А... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
Неизвестно
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