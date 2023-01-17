Моя Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1764
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1717
Отец: Мой Пётр Исаев
Мать: Моя Евдокия Никитина
РЕЧКИ ИВ-1738 Евдокия 21=1717 ИВ-1739 Евдокия 21=1718 МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыря монастырской деревни Михайлова отрок Дорофей Потапов той же вотчины деревни Речек с Евдокией ... Показать все
Бракосочетание
01.11.1740
Муж: Мой Дорофей Потапов
МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыря монастырской деревни Михайлова отрок Дорофей Потапов той же вотчины деревни Речек с Евдокией Петровой первым браком
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Параскева Дорофеева
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
ИВ-1741 Параскева 1=1740 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745 ---, 1747, 1748, 1749 ---, 1751-1757 Параскевы нет (где она?)
Рождение ребёнка
24.01.1743
Дочь: Моя Ксения Дорофеева
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
МИХАЙЛОВО МК-1743 24.01.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Дорофея Потапова дочь Ксения ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ксения 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ксения 3=1743 ИВ-1747 Ксения 4=1743 И... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1747
Сын: Фирс Дорофеев
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
ИВ-1744, 1747 Фирса нет (ещё не родился?) *** МК-1747 14.11.1747 Деревни Михайлова у крестьянина Дорофея Потапова 2 сын Фирс ИВ-1748 Фирс 1=1747 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фирс 1=1749 ИВ-1751 Фирс 6=1745 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феодосия Дорофеева
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745 ---, 1747-1757 Федосьи нет (где она?) ИВ-1764 Федосья 16=1748 ИВ-1767 Федосья 22=1745
Рождение ребёнка
20.08.1754
Сын: Самуил Дорофеев
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1747, 1749 -1753 Самуила нет (ещё не родился) *** ИВ-1754 --- МК-1754 20.08.1754 Деревни Михайлова крестьянина Дорофея Потапова сын Самуил ИВ-1755 --- ИВ-1756 Саму... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1757
Сын: Семён Дорофеев
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1747, 1749 ---, 1751, 1753-1757 Семёна нет (ещё не родился) *** МК-1757 01.09.1757 Деревни Михайлова крестьянина Дорофея Потапова сын Симеон ИВ-1761 Семён 11=175... Показать все
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Дорофеева
Отец ребёнка: Мой Дорофей Потапов
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1745 ---, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751, 1753, 1754, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Анны нет (где она?) ИВ-1764 Анна 3=1761 ИВ-1767 Анна 18=1749
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
Умерла до 1764. ИВ-1764: Дорофей вдов