Самуил Дорофеев
Место рождения
Дата рождения20.08.1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1754
Отец: Мой Дорофей Потапов
Мать: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1754 --- МК-1754 20.08.1754 Деревни Михайлова крестьянина Дорофея Потапова сын Самуил ИВ-1755 --- ИВ-1756 Самуило 6=1750 ИВ-1757 Самуил 7=1750 ИВ-1758 Самуил 8=1750 ИВ-1759 Самуил 7=1752 ИВ-1760 Са... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устина Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно