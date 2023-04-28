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Самуил Дорофеев

Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.08.1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1717 г.р.

Жена

1757 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1754

Отец: Мой Дорофей Потапов

Мать: Моя Евдокия Петрова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1754 --- МК-1754 20.08.1754 Деревни Михайлова крестьянина Дорофея Потапова сын Самуил ИВ-1755 --- ИВ-1756 Самуило 6=1750 ИВ-1757 Самуил 7=1750 ИВ-1758 Самуил 8=1750 ИВ-1759 Самуил 7=1752 ИВ-1760 Са... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устина Тимофеева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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