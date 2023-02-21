Мой Дорофей Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смерти1779
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Мой Потап Кононов
Мать: Моя Васса Вахромеева
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Дорофей Потапов 35 (ОШИБКА, ПЕРЕПУТАЛИ С ФИЛИППОМ, НАДО 21=1717) ИВ-1739 Дорофей Потапов 22=1717 ИВ-1740 Дорофей Потапов 23=1717 МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыр... Показать все
Бракосочетание
01.11.1740
Жена: Моя Евдокия Петрова
МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыря монастырской деревни Михайлова отрок Дорофей Потапов той же вотчины деревни Речек с Евдокией Петровой первым браком
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Параскева Дорофеева
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1741 Параскева 1=1740 МК-1742 книги нет, возможно там смерть ИВ-1742-1760 Параскевы нет
Рождение ребёнка
24.01.1743
Дочь: Моя Ксения Дорофеева
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
МИХАЙЛОВО МК-1743 24.01.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Дорофея Потапова дочь Ксения ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ксения 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ксения 3=1743 ИВ-1747 Ксения 4=1743 И... Показать все
Рождение ребёнка
14.11.1747
Сын: Фирс Дорофеев
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1747 Фирса нет МК-1747 14.11.1747 Деревни Михайлова у крестьянина Дорофея Потапова 2 сын Фирс ИВ-1748 Фирс 1=1747 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Фирс 1=1749 ИВ-1751 Фирс 6=1745 ИВ-1752 Фирс 6=1746 ИВ-1753 Фир... Показать все
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Феодосия Дорофеева
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1737-1761 Феодосии нет ИВ-1764 Федосья 14=1750 ИВ-1764 Федосья 16=1748 ИВ-1767 Федосья 22=1745
Рождение ребёнка
20.08.1754
Сын: Самуил Дорофеев
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1754 --- МК-1754 20.08.1754 Деревни Михайлова крестьянина Дорофея Потапова сын Самуил ИВ-1755 --- ИВ-1756 Самуило 6=1750 ИВ-1757 Самуил 7=1750 ИВ-1758 Самуил 8=1750 ИВ-1759 Самуил 7=1752 ИВ-1760 Са... Показать все
Рождение ребёнка
01.09.1757
Сын: Семён Дорофеев
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1757 Семёна нет МК-1757 01.09.1757 Деревни Михайлова крестьянина Дорофея Потапова сын Симеон ИВ-1758 Симеон 17=1741 ИВ-1759 Симеон 13=1746 ИВ-1760 Симеон 16=1744 ИВ-1761 Семён 11=1750 ИВ-1762 Семён... Показать все
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Дорофеева
Мать ребёнка: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1737-1761 Анны нет ИВ-1762 Анна 3=1759 ИВ-1764 Анна 3=1761 ИВ-1767 Анна 18=1749
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1779
РС-1782 Дорофей Потапов сын умре 1779 (по последней ревизии написаны были лета 47)