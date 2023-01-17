Моя Ксения Дорофеева
Место рождения
Дата рождения24.01.1743
Дата смерти1805
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1743
Отец: Мой Дорофей Потапов
Мать: Моя Евдокия Петрова
МИХАЙЛОВО МК-1743 24.01.1743 Деревни Михайлова у крестьянина Дорофея Потапова дочь Ксения ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Ксения 2=1742 ИВ-1745 --- ИВ-1746 Ксения 3=1743 ИВ-1747 Ксения 4=1743 И... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Прокопьев
Отец ребёнка: Мой Прокопий Егоров
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Прокопьева
Отец ребёнка: Мой Прокопий Егоров
ИВ-1772: Евдокии 10 месяцев, г.р. 1772 ИВ-1773: Евдокии 10 месяцев, г.р. 1773 ИВ-1774: Евдокии 10 месяцев, г.р. 1774
Рождение ребёнка
1776
Сын: Мой Егор Прокопьев
Отец ребёнка: Мой Прокопий Егоров
ИВ-1779 Егор 3=1776 ИВ-1780 Егор 6=1774 ИВ-1781 Егор 6=1775 ИВ-1782 Егор 7=1775 ИВ-1783 Егор 8=1775 ИВ-1790 Егор 14=1776 ИВ-1792 Егор 16=1776 ИВ-1793 Егор 16=1777 ИВ-1805 Егор 46=1759 ИВ-1810 Егор 51=... Показать все
Рождение ребёнка
1776
Сын: Киприян Прокопьев
Отец ребёнка: Мой Прокопий Егоров
ИВ-1780: Киприяну 4 года, г.р. 1776 ИВ-1781: Киприяну 4 года, г.р. 1777 ИВ-1782: Киприяну 5 лет, г.р. 1777 ИВ-1783: Киприяну 6 лет, г.р. 1777 ИВ-1790: Киприяну 12 лет, г.р. 1778 ИВ-1792: Киприяну 14 л... Показать все
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксения Прокопьева
Отец ребёнка: Мой Прокопий Егоров
ИВ-1780 Ксении 1=1779 ИВ-1781 Ксении 2=1779 ИВ-1782 Ксении 2=1780 ИВ-1783 Ксении 3=1780 ИВ-1790 Ксении 10=1780 ИВ-1792 Оксень 12=1780
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Прокопий Егоров
МК-1769 31.05.1769 Бежецкого уезда Экономического ведомства Присецкой волости деревни Кладово крестьянский сын отрок Прохор Егоров и того же Экономического ведомства с крестьянской деревни Михайлово Д... Показать все
Смерть
1805
Умерла до 1805. В ИВ-1805 Прокопий вдовец.