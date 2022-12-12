Киприян Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Мой Прокопий Егоров
Мать: Моя Ксения Дорофеева
ИВ-1780: Киприяну 4 года, г.р. 1776 ИВ-1781: Киприяну 4 года, г.р. 1777 ИВ-1782: Киприяну 5 лет, г.р. 1777 ИВ-1783: Киприяну 6 лет, г.р. 1777 ИВ-1790: Киприяну 12 лет, г.р. 1778 ИВ-1792: Киприяну 14 л... Показать все
Бракосочетание
11.05.1824
Жена: Пелагея Никитина
Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Власова
Смерть
Неизвестно