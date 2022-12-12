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Киприян Прокопьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Мой Прокопий Егоров

Мать: Моя Ксения Дорофеева

ИВ-1780: Киприяну 4 года, г.р. 1776 ИВ-1781: Киприяну 4 года, г.р. 1777 ИВ-1782: Киприяну 5 лет, г.р. 1777 ИВ-1783: Киприяну 6 лет, г.р. 1777 ИВ-1790: Киприяну 12 лет, г.р. 1778 ИВ-1792: Киприяну 14 л... Показать все
Бракосочетание
11.05.1824

Жена: Пелагея Никитина

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Власова

Смерть
Неизвестно
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