Ксения Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Мой Прокопий Егоров

Мать: Моя Ксения Дорофеева

ИВ-1780 Ксении 1=1779 ИВ-1781 Ксении 2=1779 ИВ-1782 Ксении 2=1780 РС-1782 Оксинья 3=1779 ИВ-1783 Ксении 3=1780 ИВ-1790 Ксении 10=1780 ИВ-1792 Оксень 12=1780
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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