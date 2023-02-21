Ксения Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Мой Прокопий Егоров
Мать: Моя Ксения Дорофеева
ИВ-1780 Ксении 1=1779 ИВ-1781 Ксении 2=1779 ИВ-1782 Ксении 2=1780 РС-1782 Оксинья 3=1779 ИВ-1783 Ксении 3=1780 ИВ-1790 Ксении 10=1780 ИВ-1792 Оксень 12=1780
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно