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Мой Егор Прокопьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

17.03.1833

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Мой Прокопий Егоров

Мать: Моя Ксения Дорофеева

ИВ-1779 Егор 3=1776 ИВ-1780 Егор 6=1774 ИВ-1781 Егор 6=1775 ИВ-1782 Егор 7=1775 ИВ-1783 Егор 8=1775 ИВ-1790 Егор 14=1776 ИВ-1792 Егор 16=1776 ИВ-1793 Егор 16=1777 ИВ-1805 Егор 46=1759 ИВ-1810 Егор 51=... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мой Тит Егоров

Мать ребёнка: Авдотья Самойлова

ИВ-1805 Тит 3=1802 ИВ-1810 Тит 9=1801
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения/Оксинья Егорова

Мать ребёнка: Авдотья Самойлова

ИВ-1805: Оксинье 2 года, г.р. 1803 ИВ-1810: Оксинье 7 лет, г.р. 1803
Рождение ребёнка
1805

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1810, Ивану 5 лет, г.р. 1805
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гавриил Егоров

Мать ребёнка: Авдотья Самойлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Самойлова

Смерть
17.03.1833
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Возраст: 73 года Причина смерти: от старости
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