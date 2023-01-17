Мой Егор Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти17.03.1833
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Мой Прокопий Егоров
Мать: Моя Ксения Дорофеева
ИВ-1779 Егор 3=1776 ИВ-1780 Егор 6=1774 ИВ-1781 Егор 6=1775 ИВ-1782 Егор 7=1775 ИВ-1783 Егор 8=1775 ИВ-1790 Егор 14=1776 ИВ-1792 Егор 16=1776 ИВ-1793 Егор 16=1777 ИВ-1805 Егор 46=1759 ИВ-1810 Егор 51=... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мой Тит Егоров
Мать ребёнка: Авдотья Самойлова
ИВ-1805 Тит 3=1802 ИВ-1810 Тит 9=1801
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения/Оксинья Егорова
Мать ребёнка: Авдотья Самойлова
ИВ-1805: Оксинье 2 года, г.р. 1803 ИВ-1810: Оксинье 7 лет, г.р. 1803
Рождение ребёнка
1805
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1810, Ивану 5 лет, г.р. 1805
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гавриил Егоров
Мать ребёнка: Авдотья Самойлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Самойлова
Смерть
17.03.1833
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Возраст: 73 года Причина смерти: от старости