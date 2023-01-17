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Авдотья Самойлова

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Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Самуил

Мать: не указана

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1805: Авдотье 36 лет, г.р. 1769 ИВ-1810: Авдотье 41 год, г.р. 1769
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мой Тит Егоров

Отец ребёнка: Мой Егор Прокопьев

ИВ-1805 Тит 3=1802 ИВ-1810 Тит 9=1801
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения/Оксинья Егорова

Отец ребёнка: Мой Егор Прокопьев

ИВ-1805: Оксинье 2 года, г.р. 1803 ИВ-1810: Оксинье 7 лет, г.р. 1803
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гавриил Егоров

Отец ребёнка: Мой Егор Прокопьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Егор Прокопьев

Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Умерла до 1830, ИВ-1830 Егор Прокопьев вдовец.
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