Авдотья Самойлова
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Самуил
Мать: не указана
ИВ-1805: Авдотье 36 лет, г.р. 1769 ИВ-1810: Авдотье 41 год, г.р. 1769
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мой Тит Егоров
Отец ребёнка: Мой Егор Прокопьев
ИВ-1805 Тит 3=1802 ИВ-1810 Тит 9=1801
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения/Оксинья Егорова
Отец ребёнка: Мой Егор Прокопьев
ИВ-1805: Оксинье 2 года, г.р. 1803 ИВ-1810: Оксинье 7 лет, г.р. 1803
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гавриил Егоров
Отец ребёнка: Мой Егор Прокопьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Егор Прокопьев
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Умерла до 1830, ИВ-1830 Егор Прокопьев вдовец.