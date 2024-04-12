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Моя Мавра Яковлева

Место рождения

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

1813

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Мой Яков Кузьмин

Мать: Моя Анна Макарова

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО - ПО РС, ПЛОТАВЕЦ - БРАКОСОЧЕТАНИЮ ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Мавра 1 ИВ-1742 Мавра3 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мавра 3 ИВ-1745 Мавра 4 ИВ-1746 Мавра 6 ИВ-1747 Мав... Показать все
Бракосочетание
02.06.1761

Муж: Мой Самуил Алексеев

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1761 02.06.1761 Деревни Плотавца крестьянина Алексея Семенова сын отрок Самуил Той же деревни с крестьянской Яковлевой дочерью Козмина девкой Марфой первым браком
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анастасия Самуилова

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1760-1775 записи о рождении нет, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1772-1775 Анастасии нет ИВ-1776 Настасья 11 ИВ-1777 --- ИВ-1778 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1779 --- ИВ-1780 Настасья 9 ИВ-1781 Настасья 1... Показать все
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Екатерина Самуилова

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1768-1775 Екатерины нет МК-1760-1775 записи о рождении нет ИВ-1776 Екатерина 8 Далее Екатерины нет МК-1776-1779 такой книги нет ⛔, МК-1780-1782 записи о смерти нет
Рождение ребёнка
02.08.1769

Сын: Степан Самуилов

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1769 02.08.1769 Деревни Плотавца у крестьянина Самуила Алексиева сын Стефан ИВ-1770 Сын их Степан 3 ИВ-1771 У них сын Степан 1 ИВ-1772 У них сын Степан 2 ИВ-1773 У них сын Степан 5 Далее Степана не... Показать все
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Февронья Самуилова

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1772-1775 Февроньи нет МК-1772, 1773 записи о рождении нет, МК-1774 ---, МК-1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Февронья 3 МК-1776-1779 такой книги нет ⛔, МК-1780-1782 записи о смерти нет Далее Февронь... Показать все
Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Самуилов

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1775 Ивана нет МК-1775 записи о рождении нет, 1776 такой книги нет ⛔ ИВ-1776 Иван 10 (ОШИБКА, НАДО, НАВЕРНОЕ 1) ИВ-1777 --- ИВ-1778 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1779 --- ИВ-1780 Иван 5 ИВ-1781 Иван 7 ... Показать все
Рождение ребёнка
1777

Сын: Примак Второй Муж Яков Самуилов

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПЛОТАВЕЦ ИВ-1777 --- МК-1776-1778 такой книги нет ⛔, МК-1779 ---, МК-1780-1781 записи о рождении нет ⛔ ИВ-1778 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1779 --- ИВ-1780 Якова нет ИВ-1781 Яков 4 ИВ-1782 Яков 5 РС-17... Показать все
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Моя Евдокия Самуилова

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ПЛОТАВЕЦ МК-1776-1778 такой книги нет ⛔, 1779 ---, 1780-1781 записи о рождении нет ИВ-1780 Евдокии нет ИВ-1781 Евдокия 1 ИВ-1782 Евдокия 2 РС-1782, страница 1835 (ПЛОТАВЕЦ) Авдотья 3 ИВ-1783 Евдокия 3... Показать все
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Параскева Самуилова

Отец ребёнка: Мой Самуил Алексеев

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Кто отец??? ИВ-1783-1795 Параскевы нет ИВ-1796 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1797 Параскевы нет ИВ-1798 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1799 Параскева 5 ИВ-1800 Парасковья 16=1784 МК-1800 и далее не смотрела ИВ-1... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1813
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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