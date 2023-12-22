Мой Яков Кузьмин
Место рождения
Дата рождения1698
Дата смерти18.06.1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: Мой Кузьма
Мать: не указана
ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Дядя ево Алексиев Яков Козмин 43 ИВ-1742 Яков Козмин 45 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Яков Козмин 44 ИВ-1745 Подсоседники их бобыли Яков Козмин 45 ИВ... Показать все
Рождение ребёнка
1732
Сын: Прохор Яковлев
Мать ребёнка: Моя Анна Макарова
В МК В ЗАПИСИ О БРАКОСОЧЕТАНИИ - БАРАНКОВО ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Прохор 9 ИВ-1742 Прохор 11 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Прохор 12 ИВ-1745 Прохор 13 ИВ-1746 Прохор 15 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Моя Мавра Яковлева
Мать ребёнка: Моя Анна Макарова
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО - ПО РС, ПЛОТАВЕЦ - БРАКОСОЧЕТАНИЮ ИВ-1737 --- ИВ-1738-1740 СЕМЬИ НЕТ ИВ-1741 Мавра 1 ИВ-1742 Мавра3 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Мавра 3 ИВ-1745 Мавра 4 ИВ-1746 Мавра 6 ИВ-1747 Мав... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Анна Макарова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.06.1759
МК-1759 18.06.1759 Деревни Плотавца крестьянин Яков Козмин 74 лет