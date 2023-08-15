Моя Анна Макарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моя Анна Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1686 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

[ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68] ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1759 Вдова Анна Макарьев... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Сын: Прохор Яковлев

Отец ребёнка: Мой Яков Кузьмин

Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
[ИВ-1761 Прохор Яковлев 35 ИВ-1761 Прохор Яковлев 35 ИВ-1761 Прохор Яковлев 35 ИВ-1761 Прохор Яковлев 35] ИВ-1758 Сын их Прохор 25 ИВ-1759 Прохор Яковлев 32 ИВ-1760 Сын ее Прохор Яковлев 33 ИВ-1761 П... Показать все
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Моя Мавра Яковлева

Отец ребёнка: Мой Яков Кузьмин

Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО ПО РС, ПО БРАКОСОЧЕТАНИЮ ПЛОТАВЕЦ [ИВ-1761 Мавра Яковлева 20 ИВ-1761 Мавра Яковлева 20 ИВ-1761 Мавра Яковлева 20] ИВ-1758 Мавры нет ИВ-1759 Мавра Яковлева 17 ИВ-1760 Сестра ево Мавра Яковл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Яков Кузьмин

Место жительства
Неизвестно
Плотавец, Бежецкий муниципальный район, Тверская область