Моя Анна Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
[ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68] ИВ-1758 Жена ево Анна Макарова 68 ИВ-1759 Вдова Анна Макарьев... Показать все
Рождение ребёнка
1726
Сын: Прохор Яковлев
Отец ребёнка: Мой Яков Кузьмин
[ИВ-1761 Прохор Яковлев 35 ИВ-1761 Прохор Яковлев 35 ИВ-1761 Прохор Яковлев 35 ИВ-1761 Прохор Яковлев 35] ИВ-1758 Сын их Прохор 25 ИВ-1759 Прохор Яковлев 32 ИВ-1760 Сын ее Прохор Яковлев 33 ИВ-1761 П... Показать все
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Моя Мавра Яковлева
Отец ребёнка: Мой Яков Кузьмин
Малое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
БАРАНКОВО ПО РС, ПО БРАКОСОЧЕТАНИЮ ПЛОТАВЕЦ [ИВ-1761 Мавра Яковлева 20 ИВ-1761 Мавра Яковлева 20 ИВ-1761 Мавра Яковлева 20] ИВ-1758 Мавры нет ИВ-1759 Мавра Яковлева 17 ИВ-1760 Сестра ево Мавра Яковл... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Яков Кузьмин
Место жительства
Неизвестно