Первый Сын Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения24.01.1806
Дата смерти15.06.1811
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1806
Отец: Мой Егор Прокопьев
Мать: Моя Евдокия Самуилова
ИВ-1806 Иван 1 МК-1806 24.01.1806 Того же уезда Показанной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Егора Прокофьева жена Овдотья Самойлова родила сына Ивана, которой крещен того же числа упомя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1811
МК-1811 15.06.1811 Бежецкого уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Егора Прокофьева сын Иван Оный погребен священников Мартином Мартиновым с дьяконом Иваном Никитиным и дьячком Алексее... Показать все