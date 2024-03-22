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Первый Сын Иван Егоров

Место рождения

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

24.01.1806

Дата смерти

15.06.1811

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1806

Отец: Мой Егор Прокопьев

Мать: Моя Евдокия Самуилова

Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
ИВ-1806 Иван 1 МК-1806 24.01.1806 Того же уезда Показанной Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Егора Прокофьева жена Овдотья Самойлова родила сына Ивана, которой крещен того же числа упомя... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
15.06.1811
Кладово, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1811 15.06.1811 Бежецкого уезда Присецкой волости деревни Кладова у крестьянина Егора Прокофьева сын Иван Оный погребен священников Мартином Мартиновым с дьяконом Иваном Никитиным и дьячком Алексее... Показать все
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