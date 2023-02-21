Мой Потап Кононов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Конон Иванов
Мать: не указана
МК-1743 08.02.1743 Деревни Михайлова крестьянин Лука Потапов, 50=1693 - смерть сына
Рождение ребёнка
1678
Сын: Герасим Потапов
Мать ребёнка: не указана
Васса - его мать? Родила в 15 лет? МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым бра... Показать все
Рождение ребёнка
1693
Сын: Лука Потапов
Мать ребёнка: Моя Васса Вахромеева
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Лука 45=1693 ИВ-1739 Лука 46=1693 ИВ-1740 Лука 47=1693 ИВ-1741 Лука 48=1693 ИВ-1742 --- ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ МК-1743 08.02.1743 Деревни Михайлова крестьянин Лука Потапов, ... Показать все
Рождение ребёнка
1703
Сын: Филипп Потапов
Мать ребёнка: Моя Васса Вахромеева
ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1737 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей - рождение ИВ-1738 Филипп 21 (ОШИБКА, ПЕРЕПУТАЛИ ВОЗРАСТ С ДОРОФЕЕМ, НАДО 35=1703) ИВ-1739 Филип 36=1703 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Первая Жена Анна Потапова
Мать ребёнка: Моя Васса Вахромеева
МИХАЙЛОВО, родительская семья ИВ-1737 --- ИВ-1738 Анна 22=1716 ИВ-1739 Анна 23=1716 встречается дважды (в родительской семье =23 и семье мужа Ивана =23) Анна Потапова вышла замуж за служку Ивана Григо... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Сын: Мой Дорофей Потапов
Мать ребёнка: Моя Васса Вахромеева
ИВ-1737 --- ИВ-1738 Дорофей Потапов 35 (ОШИБКА, ПЕРЕПУТАЛИ С ФИЛИППОМ, НАДО 21=1717) ИВ-1739 Дорофей Потапов 22=1717 ИВ-1740 Дорофей Потапов 23=1717 МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыр... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моя Васса Вахромеева
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
До 1738] ИВ-1738 Васса - вдова.