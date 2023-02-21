Мой Конон Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Конон Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мой Потап Кононов

Мать ребёнка: не указана

МК-1743 08.02.1743 Деревни Михайлова крестьянин Лука Потапов, 50=1693 - смерть сына
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Кононов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий Кононов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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