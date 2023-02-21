Мой Конон Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мой Потап Кононов
Мать ребёнка: не указана
МК-1743 08.02.1743 Деревни Михайлова крестьянин Лука Потапов, 50=1693 - смерть сына
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Кононов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий Кононов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно