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Филипп Потапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Мой Потап Кононов

Мать: Моя Васса Вахромеева

ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1737 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей - рождение ИВ-1738 Филипп 21 (ОШИБКА, ПЕРЕПУТАЛИ ВОЗРАСТ С ДОРОФЕЕМ, НАДО 35=1703) ИВ-1739 Филип 36=1703 ИВ-... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1737

Сын: Тимофей Филиппов

Мать ребёнка: Наталья Естифеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1737 --- МК-1737 03.05.1738 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Тимофей ИВ-1738 Тимофей того же года=1738 ИВ-1739 Тимофей 1=1738 ИВ-1740 Тимофей 2=1738 ИВ-1741 Тимофей 3=1738 ИВ-17... Показать все
Рождение ребёнка
13.05.1741

Дочь: Гликерия Филиппова

Мать ребёнка: Наталья Естифеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1741 13.05.1741 Той же деревни [Михайлова] крестьянина Филиппа Потапова дочь Гликерия ИВ-1741 Гликерия 1=1740 МК-1742 книги нет, возможно там смерть ИВ-1742-1760 Гликерии нет
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дарья Филиппова

Мать ребёнка: Наталья Естифеева

ИВ-1737-1757 Дарьи нет ИВ-1758 Дарья 17=1741 ИВ-1759 Дарья 18=1741 ИВ-1760 Дарья 14=1746 ИВ-1761 Дарьи нет ИВ-1762 Дарья 17=1745 ИВ-1764 Дарья 20=1744 ИВ-1766 Дарья 21=1745 ИВ-1767 Дарья 20=1747
Рождение ребёнка
08.10.1747

Дочь: Пелагея Филиппова

Мать ребёнка: Наталья Естифеева

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1747 08.10.1747 Деревни Михайлова у крестьянина Филипа Потапова дочь Пелагия ИВ-1747-1760 Пелагеи нет
Рождение ребёнка
07.10.1750

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: Наталья Естифеева

МК-1750 07.10.1750 Деревни Михайлова у крестьянина Филиппа Потапова сын Яков ИВ-1750-1760 Якова нет
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Естифеева

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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