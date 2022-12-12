Герасим Потапов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Потапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1688 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Мой Потап Кононов

Мать: не указана

МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком МК-1731 09.02.1731 Деревни Миха... Показать все
Бракосочетание
24.01.1724

Жена: Мария Фомина

Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком
Рождение ребёнка
09.02.1731

Сын: Никифор Герасимов

Мать ребёнка: Мария Фомина

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1731 09.02.1731 Деревни Михайлова у крестьянина Герасима Потапова сын Никифор ИВ-1749 ---, 1751, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Никифора нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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