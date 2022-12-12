Герасим Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1678
Отец: Мой Потап Кононов
Мать: не указана
МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком МК-1731 09.02.1731 Деревни Миха... Показать все
Бракосочетание
24.01.1724
Жена: Мария Фомина
Спас-Талицы, Бежецкий уезд, Тверская губерния
МК-1724 24.01.1724 Деревни Михайлова крестьянина Потапа Кононова сын отрок Герасим той же вотчины приселка Сукромен Фоминой дочерью Петрова девкой Марьей первым браком
Рождение ребёнка
09.02.1731
Сын: Никифор Герасимов
Мать ребёнка: Мария Фомина
МК-1731 09.02.1731 Деревни Михайлова у крестьянина Герасима Потапова сын Никифор ИВ-1749 ---, 1751, 1752, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756 Никифора нет (где он?)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно