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Семён Дорофеев

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1717 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1757

Отец: Мой Дорофей Потапов

Мать: Моя Евдокия Петрова

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1747, 1749 ---, 1751, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Семёна нет (ещё не родился) *** МК-1757 01.09.1757 Деревни Михайлова крестьянина Дороф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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