Семён Дорофеев
Место рождения
Дата рождения01.09.1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1757
Отец: Мой Дорофей Потапов
Мать: Моя Евдокия Петрова
ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔, 1744, 1747, 1749 ---, 1751, 1753, 1754 ---, 1755 такой ведомости нет ⛔, 1756, 1757 Семёна нет (ещё не родился) *** МК-1757 01.09.1757 Деревни Михайлова крестьянина Дороф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно