деревня Речки, деревня Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019) — Familio

Речки

Бежецкий муниципальный район, Тверская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Скорыневская волость
755. Речка, деревня бывшая владельческая, дворов 15, жителей 75, дегтярный завод

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Бежецкий уезд, Константиновская волость
40Речки27[...]
Бежецкий уезд, Скорыневская волость
28Речки211

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тверская область, Бежецкий район
280334Речкидеревня57°44'36°32'O-37-074

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тверская область, Бежецкий муниципальный район, Лаптихинское сельское поселение
28604419196д Речкидеревня
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