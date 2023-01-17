Мой Пётр Исаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мой Пётр Исаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

20.01.1745

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Мой Исай

Мать: не указана

ИВ-1738 Пётр 66=1672 ИВ-1739 Пётр 66=1673 ИВ-1740 Пётр 68=1672 ИВ-1741 Пётр 69=1672 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пётр 72=1672 МК-1745 20.01.1745 Деревни Речек крестьянин Пётр Исаев семидесяти... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Мария Петрова

Мать ребёнка: Моя Евдокия Никитина

МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий - рождение ИВ-1738 Мария 26=1712 ИВ-1739 МАРФА Петрова 26=1713 (ОШИБКА?) ИВ-1740 Мария Петрова 28=1712 МК-1740 12.04.1740 Дере... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Моя Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Моя Евдокия Никитина

РЕЧКИ ИВ-1737 --- ИВ-1738 Евдокия 21=1717 ИВ-1739 Евдокия 21=1718 МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыря монастырской деревни Михайлова отрок Дорофей Потапов той же вотчины деревни Речек... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Параскева Петрова

Мать ребёнка: Моя Евдокия Никитина

ИВ-1738 Параскева 16=1722 ИВ-1739 Параскева 16=1723 ИВ-1740 Параскева 12=1728 ИВ-1741 Параскева 19=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Параскева 22=1722 ИВ-1745 ---, 1746 отсутствует лист 102, ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моя Евдокия Никитина

Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.01.1745
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1745 20.01.1745 Деревни Речек крестьянин Пётр Исаев семидесяти трёх лет=1672
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