Моя Евдокия Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти1752
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1687
Отец: Мой Никита
Мать: не указана
МИХАЙЛОВО ИВ-1738 Евдокия 51=1687 ИВ-1739 Евдокия Никитина 51=1688 ИВ-1740 Евдокия 53=1687 ИВ-1741 Евдокия 54=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 57=1687 ИВ-1746 отсутствует лист 102 И... Показать все
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Мария Петрова
Отец ребёнка: Мой Пётр Исаев
МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий - рождение ИВ-1738 Мария 26=1712 ИВ-1739 МАРФА Петрова 26=1713 (ОШИБКА?) ИВ-1740 Мария Петрова 28=1712 МК-1740 12.04.1740 Дере... Показать все
Рождение ребёнка
1717
Дочь: Моя Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Мой Пётр Исаев
РЕЧКИ ИВ-1738 Евдокия 21=1717 ИВ-1739 Евдокия 21=1718 МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыря монастырской деревни Михайлова отрок Дорофей Потапов той же вотчины деревни Речек с Евдокией ... Показать все
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Мой Пётр Исаев
ИВ-1738 Параскева 16=1722 ИВ-1739 Параскева 16=1723 ИВ-1740 Параскева 12=1728 ИВ-1741 Параскева 19=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Параскева 22=1722 ИВ-1745 ---, 1746 отсутствует лист 102, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мой Пётр Исаев
Смерть
1752