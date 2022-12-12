Моя Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоя Евдокия Никитина

Моя Евдокия Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

1752

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Мой Никита

Мать: не указана

МИХАЙЛОВО ИВ-1738 Евдокия 51=1687 ИВ-1739 Евдокия Никитина 51=1688 ИВ-1740 Евдокия 53=1687 ИВ-1741 Евдокия 54=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 57=1687 ИВ-1746 отсутствует лист 102 И... Показать все
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Мария Петрова

Отец ребёнка: Мой Пётр Исаев

МК-1736 07.08.1736 Деревни Речек крестьянина Максима Исаева сын Доментий - рождение ИВ-1738 Мария 26=1712 ИВ-1739 МАРФА Петрова 26=1713 (ОШИБКА?) ИВ-1740 Мария Петрова 28=1712 МК-1740 12.04.1740 Дере... Показать все
Рождение ребёнка
1717

Дочь: Моя Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Мой Пётр Исаев

РЕЧКИ ИВ-1738 Евдокия 21=1717 ИВ-1739 Евдокия 21=1718 МК-1740 01.11.1740 Вотчины Троице-Сергиева монастыря монастырской деревни Михайлова отрок Дорофей Потапов той же вотчины деревни Речек с Евдокией ... Показать все
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Мой Пётр Исаев

ИВ-1738 Параскева 16=1722 ИВ-1739 Параскева 16=1723 ИВ-1740 Параскева 12=1728 ИВ-1741 Параскева 19=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Параскева 22=1722 ИВ-1745 ---, 1746 отсутствует лист 102, ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мой Пётр Исаев

Смерть
1752
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close