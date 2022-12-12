Параскева Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1722
Отец: Мой Пётр Исаев
Мать: Моя Евдокия Никитина
ИВ-1738 Параскева 16=1722 ИВ-1739 Параскева 16=1723 ИВ-1740 Параскева 12=1728 ИВ-1741 Параскева 19=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Параскева 22=1722 ИВ-1746 отсутствует лист 102 ИВ-1749 ---... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно