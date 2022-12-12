Параскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1672 г.р.

Мать

1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Мой Пётр Исаев

Мать: Моя Евдокия Никитина

ИВ-1738 Параскева 16=1722 ИВ-1739 Параскева 16=1723 ИВ-1740 Параскева 12=1728 ИВ-1741 Параскева 19=1722 ИВ-1743 такой ведомости нет ИВ-1744 Параскева 22=1722 ИВ-1746 отсутствует лист 102 ИВ-1749 ---... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Речки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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