Мой Никита
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1687
Дочь: Моя Евдокия Никитина
Мать ребёнка: не указана
МИХАЙЛОВО ИВ-1738 Евдокия 51=1687 ИВ-1739 Евдокия Никитина 51=1688 ИВ-1740 Евдокия 53=1687 ИВ-1741 Евдокия 54=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 57=1687 ИВ-1746 отсутствует лист 102 И... Показать все
Смерть
Неизвестно