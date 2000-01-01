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Мой Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1687

Дочь: Моя Евдокия Никитина

Мать ребёнка: не указана

МИХАЙЛОВО ИВ-1738 Евдокия 51=1687 ИВ-1739 Евдокия Никитина 51=1688 ИВ-1740 Евдокия 53=1687 ИВ-1741 Евдокия 54=1687 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Евдокия 57=1687 ИВ-1746 отсутствует лист 102 И... Показать все
Смерть
Неизвестно
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