Кулик (Улянченко) Ефросиния Саввична
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1836
Бракосочетание
01.11.1853
Рождение ребёнка
14.10.1855
Сын: Кулик Лука Данилович
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
10.09.1856
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.11.1857
Дочь: Рипа Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
26.09.1860
Дочь: Надежда Даниловна
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
09.06.1863
Дочь: Макаренко Акилина Даниловна
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.01.1866
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.07.1868
Сын: Кулик Александр Данилович
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1871
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Кургак Ульяна Даниловна
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
25.07.1877
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1882
Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич
Смерть
Неизвестно