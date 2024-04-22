Кулик (Улянченко) Ефросиния Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Улянченко) Ефросиния Саввична

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
01.11.1853

Муж: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.10.1855

Сын: Кулик Лука Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.09.1856

Сын: Кулик Сергей Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.11.1857

Дочь: Рипа Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.09.1860

Дочь: Надежда Даниловна

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.06.1863

Дочь: Макаренко Акилина Даниловна

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.01.1866

Сын: Кулик Евсевий Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1868

Сын: Кулик Александр Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Кулик Адриан Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: Кургак Ульяна Даниловна

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1877

Сын: Кулик Макарий Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.07.1882

Сын: Кулик Прокофий Данилович

Отец ребёнка: Кулик Даниил Григорьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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