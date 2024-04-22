Макаренко (Кулик) Акилина Даниловна
Место рождения
Дата рождения09.06.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1863
Отец: Кулик Даниил Григорьевич
Мать: Кулик Ефросиния Саввична
Бракосочетание
22.10.1886
Рождение ребёнка
15.07.1887
Дочь: Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
19.12.1888
Дочь: Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
08.03.1892
Сын: Макаренко Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович
Рождение ребёнка
20.03.1895
Дочь: Матрона Гавриловна
Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович
Смерть
Неизвестно