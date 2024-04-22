Макаренко (Кулик) Акилина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Кулик) Акилина Даниловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

09.06.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1863

Отец: Кулик Даниил Григорьевич

Мать: Кулик Ефросиния Саввична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
22.10.1886

Муж: Макаренко Гавриил Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1887

Дочь: Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.12.1888

Дочь: Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Сын: Макаренко Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.03.1895

Дочь: Матрона Гавриловна

Отец ребёнка: Макаренко Гавриил Ефимович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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