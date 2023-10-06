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Кулик Даниил Григорьевич

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

18.12.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1829

Отец: Кулик Григорий Кузьмич

Мать: Кулик Параскева Кирилловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1853

Жена: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1855

Сын: Кулик Лука Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1856

Сын: Кулик Сергей Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1857

Дочь: Рипа Екатерина Даниловна

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1860

Дочь: Надежда Даниловна

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1863

Дочь: Макаренко Акилина Даниловна

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1866

Сын: Кулик Евсевий Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1868

Сын: Кулик Александр Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1871

Сын: Кулик Адриан Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1874

Дочь: Кургак Ульяна Даниловна

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1877

Сын: Кулик Макарий Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1882

Сын: Кулик Прокофий Данилович

Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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