Кулик Даниил Григорьевич
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения18.12.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1829
Отец: Кулик Григорий Кузьмич
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1853
Жена: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
14.10.1855
Сын: Кулик Лука Данилович
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.09.1856
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.11.1857
Дочь: Рипа Екатерина Даниловна
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.09.1860
Дочь: Надежда Даниловна
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
09.06.1863
Дочь: Макаренко Акилина Даниловна
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.01.1866
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.07.1868
Сын: Кулик Александр Данилович
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.04.1871
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
04.03.1874
Дочь: Кургак Ульяна Даниловна
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.07.1877
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
07.07.1882
Мать ребёнка: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно