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Кулик Евсевий Данилович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

19.01.1866

Дата смерти

21.02.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1866

Отец: Кулик Даниил Григорьевич

Мать: Кулик Ефросиния Саввична

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя
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