Кулик Евсевий Данилович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения19.01.1866
Дата смерти21.02.1883
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1866
Отец: Кулик Даниил Григорьевич
Мать: Кулик Ефросиния Саввична
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
21.02.1883
Черниговская губерния, Российская империя