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Кулик Адриан Данилович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

15.04.1871

Дата смерти

09.12.1916

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871

Отец: Кулик Даниил Григорьевич

Мать: Кулик Ефросиния Саввична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Мария Адриановна

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: Кулик Татьяна Адриановна

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: Куц Варвара Адриановна

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1905

Дочь: Кулик Матрона Адриановна

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1909

Сын: Кулик Иван Адрианович

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Дочь: Елена Адриановна

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1915

Сын: Кулик Петр Адрианович

Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
09.12.1916
Липовый Рог, Чернігівська область
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