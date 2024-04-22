Кулик Адриан Данилович
Место рождения
Дата рождения15.04.1871
Дата смерти09.12.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1871
Отец: Кулик Даниил Григорьевич
Мать: Кулик Ефросиния Саввична
Бракосочетание
26.01.1897
Жена: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
07.08.1898
Дочь: Мария Адриановна
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: Кулик Татьяна Адриановна
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: Куц Варвара Адриановна
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
09.11.1905
Дочь: Кулик Матрона Адриановна
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
24.06.1909
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
21.05.1912
Дочь: Елена Адриановна
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Рождение ребёнка
22.09.1915
Мать ребёнка: Кулик Мария Евдокимовна
Смерть
09.12.1916