Кулик (Момот) Мария Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения16.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874
Отец: Момот Евдоким Алексеевич
Мать: Момот Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
26.01.1897
Рождение ребёнка
07.08.1898
Дочь: Мария Адриановна
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Рождение ребёнка
13.01.1901
Дочь: Кулик Татьяна Адриановна
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Рождение ребёнка
04.12.1902
Дочь: Куц Варвара Адриановна
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Рождение ребёнка
09.11.1905
Дочь: Кулик Матрона Адриановна
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Рождение ребёнка
24.06.1909
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Рождение ребёнка
21.05.1912
Дочь: Елена Адриановна
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Рождение ребёнка
22.09.1915
Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович
Смерть
Неизвестно