Кулик (Момот) Мария Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Момот) Мария Евдокимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

16.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1874

Отец: Момот Евдоким Алексеевич

Мать: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1898

Дочь: Мария Адриановна

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.01.1901

Дочь: Кулик Татьяна Адриановна

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.12.1902

Дочь: Куц Варвара Адриановна

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.11.1905

Дочь: Кулик Матрона Адриановна

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.06.1909

Сын: Кулик Иван Адрианович

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.05.1912

Дочь: Елена Адриановна

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1915

Сын: Кулик Петр Адрианович

Отец ребёнка: Кулик Адриан Данилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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