Момот Евдоким Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти26.04.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Бракосочетание
03.02.1861
Жена: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
23.02.1862
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
08.01.1863
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
25.10.1865
Сын: Момот Дмитрий Евдокимович
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
03.01.1867
Дочь: Волощук Синклитикия Евдокимовна
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
11.01.1871
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Кулик Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
07.01.1877
Дочь: Момот Татьяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна
Смерть
26.04.1914