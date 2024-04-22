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Момот Евдоким Алексеевич

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

26.04.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1861

Жена: Момот Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
23.02.1862

Сын: Момот Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1863

Сын: Момот Филипп Евдокимович

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1865

Сын: Момот Дмитрий Евдокимович

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1867

Дочь: Волощук Синклитикия Евдокимовна

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1871

Сын: Момот Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Кулик Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1877

Дочь: Момот Татьяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
26.04.1914
Липовый Рог, Чернігівська область
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