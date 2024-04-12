Волощук (Момот) Синклитикия Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения03.01.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1867
Отец: Момот Евдоким Алексеевич
Мать: Момот Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
15.01.1889
Бракосочетание
15.01.1889
Рождение ребёнка
31.03.1894
Дочь: Волощук Мария Васильевна
Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
22.09.1897
Дочь: Волощук Ефросиния Васильевна
Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
11.07.1901
Дочь: Волощук Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
16.06.1904
Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
08.02.1907
Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич
Смерть
Неизвестно