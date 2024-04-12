Волощук (Момот) Синклитикия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук (Момот) Синклитикия Евдокимовна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.01.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1867

Отец: Момот Евдоким Алексеевич

Мать: Момот Евдокия Кирилловна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1889

Муж: Волощук Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
15.01.1889

Муж: не указан

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
31.03.1894

Дочь: Волощук Мария Васильевна

Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1897

Дочь: Волощук Ефросиния Васильевна

Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.07.1901

Дочь: Волощук Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Волощук Петр Васильевич

Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.02.1907

Сын: Волощук Федор Васильевич

Отец ребёнка: Волощук Василий Кузьмич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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