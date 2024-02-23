Момот (Герасименко) Евдокия Кирилловна
Место рождения
Дата рождения03.08.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1835
Бракосочетание
03.02.1861
Рождение ребёнка
23.02.1862
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
08.01.1863
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
25.10.1865
Сын: Момот Дмитрий Евдокимович
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1867
Дочь: Волощук (Момот) Синклитикия Евдокимовна
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
11.01.1871
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Кулик (Момот) Мария Евдокимовна
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1877
Дочь: Момот Татьяна Евдокимовна
Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич
Смерть
Неизвестно