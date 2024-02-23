Момот (Герасименко) Евдокия Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Момот (Герасименко) Евдокия Кирилловна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

03.08.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1835

Отец: Герасименко Кирилл Гаврилович

Мать: Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1861

Муж: Момот Евдоким Алексеевич

Рождение ребёнка
23.02.1862

Сын: Момот Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.01.1863

Сын: Момот Филипп Евдокимович

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.10.1865

Сын: Момот Дмитрий Евдокимович

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.01.1867

Дочь: Волощук (Момот) Синклитикия Евдокимовна

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1871

Сын: Момот Михаил Евдокимович

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Кулик (Момот) Мария Евдокимовна

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1877

Дочь: Момот Татьяна Евдокимовна

Отец ребёнка: Момот Евдоким Алексеевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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