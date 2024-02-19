Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Герасименко Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Дочь: Безрук (Герасименко) Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Сын: Герасименко Трофим Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Дочь: Сидоренко (Герасименко) Дарья Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Дочь: Зубко (Герасименко) Харитина Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Сын: Герасименко Сергей Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Дочь: Момот (Герасименко) Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Сын: Герасименко Михаил Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович
Сын: Герасименко Степан Кириллович
Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович