Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасименко (Пинчук) Евдокия Яковлевна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
29.10.1816

Муж: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1818

Сын: Герасименко Григорий Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1821

Дочь: Безрук (Герасименко) Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.04.1824

Сын: Герасименко Трофим Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.03.1827

Дочь: Сидоренко (Герасименко) Дарья Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1829

Дочь: Зубко (Герасименко) Харитина Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.09.1832

Сын: Герасименко Сергей Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.08.1835

Дочь: Момот (Герасименко) Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.09.1837

Сын: Герасименко Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.12.1841

Сын: Герасименко Степан Кириллович

Отец ребёнка: Герасименко Кирилл Гаврилович

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Липовый Рог, Чернігівська область

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